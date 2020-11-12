В Твери временно перекрыли движение по Старому мосту и Волжскому проезду

С 11 по 13 ноября в Твери перекрыли Старый мост. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду будет перекрыто в ночное время три дня подряд с 22:30 до 06:00. Информация о временных мерах появилась в официальной группы в соцсетях компании «Транспорт Верхневолжья». Причина – демонтаж опор контактной сети.

Демонтировать сети, которые использовались для электротранспорта, будет компания «ПАТП-1». На время работ по мосту и проезду нельзя будет добраться от площади Мира до улицы Советской.

На участке, где идет демонтаж, установили дорожные знаки. Автобусы «Транспорта Верхневолжья» №№43, 116, 154 будут на время ездить по Новому мосту.