Студентам и школьникам расскажут о благотворительности в Тверской области

Студентам и школьникам расскажут о благотворительности Фото: ПТО
Фонд Твери начал реализацию проекта "Добрая Тверь" для вовлечения жителей Верхневолжья в благотворительность. Для школьников проведут уроки доброты, для студентов вузов и ссузов пройдут сюжетно-ролевые игры "Доброволец года".
Первыми участниками игры "Доброволец года" стали студенты Тверского государственного университета и Тверского колледжа сервиса и туризма. Ребята узнали о формах благотворительности и благотворительных проектах, попробовали себя в качестве лидеров проекта.
По мнению губернатора Игоря Рудени, волонтеры – это люди с неравнодушными сердцами, готовые бескорыстно приходить на помощь, быть полезными обществу, вносить личный вклад в развитие тверского края.
Следующим этапом для студентов станет проведение реальной акции по сбору помощи для малообеспеченных семей Верхневолжья.