Студентам и школьникам расскажут о благотворительности в Тверской области

Студентам и школьникам расскажут о благотворительности Фото: ПТО

Фонд Твери начал реализацию проекта "Добрая Тверь" для вовлечения жителей Верхневолжья в благотворительность. Для школьников проведут уроки доброты, для студентов вузов и ссузов пройдут сюжетно-ролевые игры "Доброволец года".

Первыми участниками игры "Доброволец года" стали студенты Тверского государственного университета и Тверского колледжа сервиса и туризма. Ребята узнали о формах благотворительности и благотворительных проектах, попробовали себя в качестве лидеров проекта.

По мнению губернатора Игоря Рудени, волонтеры – это люди с неравнодушными сердцами, готовые бескорыстно приходить на помощь, быть полезными обществу, вносить личный вклад в развитие тверского края.

Следующим этапом для студентов станет проведение реальной акции по сбору помощи для малообеспеченных семей Верхневолжья.