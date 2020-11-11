С начала 2020 года вертолеты санавиации 173 раза вылетали в районы Тверской области

Оперативную медицинскую помощь получили 175 человек Фото: ПТО

С начала 2020 года вертолеты санавиации совершили 173 вылета в районы Тверской области, оперативную медицинскую помощь получили 175 человек, в том числе 22 ребенка. В 50% случаев среди взрослого населения - пациенты с острой коронарной патологией.

Дальнейшее развитие и финансирование санавиации обсуждалось 11 ноября на заседании бюджетной комиссии в правительстве Тверской области.

По мнению губернатора Игоря Рудени, развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в районах Верхневолжья.

В областной казне на обеспечение работы санитарной авиации в 2021 году предусмотрено свыше 88 млн рублей. Также ожидается финансирование из федерального бюджета.

Часть средств будет потрачена на обустройство новых вертолетных площадок. Сейчас из в регионе - 25.