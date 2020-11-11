Полиция проверяет соблюдение масочного режима в Тверской области

В ТЦ «Олимп» 11 ноября все посетители и продавцы были в масках. Фото: ПТО.

Нарушений в торговых точках не обнаружили. Упор во время проверок полицейские делали на соблюдение правил безопасности сотрудниками магазинов. В рейды, которые проходят регулярно, вместе со стражами порядка отправляются и сотрудники областного Роспотребнадзора.

В «Олимпе» во все местах торговли были запасы масок, дезинфицирующие средства, а также журналы, куда ежедневно записывают температуру сотрудников. Регулярно в течение дня в помещениях бутиков и супермаркетов проводят влажную уборку.

Маски продаются в ТЦ повсеместно. Такое резюме сделали сотрудники Роспотребнадзора по итогам рейда.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют торговые точки – соблюдают ли сотрудники меры безопасности. Фото: ПТО.

Напомним, 7 ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление, согласно которому юрлица и предприниматели, торгующие в регионе, должны следить за тем, соблюдают ли граждане меры безопасности. В том числе, это касается масок, защищающих органы дыхания.

– Мы вводим обязанность для работников магазинов и торговых центров обслуживать только тех посетителей, которые находятся в масках. Также если человек просто зашёл на территорию торгового центра, то он тоже должен надеть маску, ответственность за это несёт администрация торгового центр, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Полицейские регулярно проводят рейды-проверки масочного режима. Фото: ПТО.

С 12 октября, по информации областного МВД, полицейские во время рейдов зафиксировали 227 нарушений режима повышенной готовности. Составили 204 протокола, 150 материалов отправили в суд.

Напомним, штрафы для индивидуальных предпринимателей составляют от 30 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.