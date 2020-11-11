Браконьера с рыболовной сетью и уловом задержала полиция в Тверской области

Браконьер выловил 50 экземпляров различных видов рыб Фото: УМВД России по Тверской области

Сообщение о незаконной добыче водных биологических ресурсов на озере Тиницкое в Пеновском районе поступило в полицию от государственного инспектора рыбоохраны.

Сотрудники полиции выехали в совместный рейд с межрайонной инспекцией рыбоохраны и задержали 33-летнего жителя Тверской области, который осуществлял лов рыбы запрещенным способом.

У браконьера изъяли лодку, рыболовную сеть и улов - более 50 экземпляров рыб - леща, окуня, щуки и краснопёрки.

За незаконную добычу биологических ресурсов фигуранту грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.