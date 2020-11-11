Директор МУПа в Тверской области подозревается в уклонении от уплаты налогов

Директора предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов Фото: Валерий РОМАНОВ

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора муниципального унитарного предприятия. Руководителя подозревают в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Материалы уголовного дела предоставлены УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и МИФНС России № 12.

По версии следствия в период с 1 сентября 2018 по 1 мая 2020 года генеральный директор МУПа проводил расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета. Таким образом он скрыл свыше 8 миллионов рублей, которые долдны были пойти в счет уплаты налогов.

Расследование уголовного дела продолжается.