Дрожжи, спирт и мобильные телефоны пытались передать заключенным в Тверской области

Запрещенные предметы конфискованы Фото: УФСИН России по Тверской области

Два больших полиэтиленовых пакета, в которых находились две рогатки, спиннинг, три рулона веревки, моток лески, две катушки скотча, резиновый жгут, 23 мобильных телефона, 22 зарядных устройства для мобильных телефонов, пять USB-шнуров, семь сим-карт, 29 пакетиков дрожжей, две microSD-карты, четыре адаптера для microSD-карт, три модема, картридер и стеклянная пол-литровая бутылка со спиртосодержащей жидкостью пытались перебросить на территорию ЛИУ №3 в Бологовском районе Тверской области двое мужчин.

Злоумышленников задержали сотрудники исправительного учреждения. На мужчин был составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф.

Запрещенные предметы конфискованы.