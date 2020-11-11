80,3 млн рублей на борьбу с коронавирусом выделено Тверской области

В областном правительстве прошло заседание оперштаба. Фото: ПТО

Как сообщает областное правительство, заседание оперштаба губернатор Игорь Руденя провел 11 ноября, то есть сегодня.

Глава региона подчеркнул, что в нынешней сложной эпидемиологической ситуации "все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области".

Основные направления - увеличение госпитального фонда, обеспечение качественного лечения граждан, зараженных коронавирусом.

Тверской области предоставлено дополнительно более 80,3 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. Часть средств пойдет на дооснащение больниц.

Губернатор поручил региональному Минздраву подготовить предложения по распределению медоборудования в максимально короткие сроки.

Что за оборудование будут поставлять в больницы, не сообщается