Лучших водителей синих пассажирских автобусов выбрали в Твери

Награждение победителей. Фото: Верхневолжское АТП.

В Твери названы имена лучших водителей "Транспорта Верхневолжья". На транспортном предприятии "Верхневолжское АТП" завершился конкурс профессионального мастерства.

В конкурсе участвовали 38 водителей. Они прошли два этапа профессионального соревнования. В первом - показали знания теории и практики вождения. Во втором - выполняли на время сложные элементы, например, проезд терминальных ворот, остановку у стоп-линии, езду по колее, "фигурное" вождение - змейкой, по кругу и так далее.

Первое место взял водитель колонны №2 Павел Павлов. Он получил денежный приз - 30 тысяч рублей. Второе место у водителя колонны №1 Рустама Бахаватдинова. Его награда - 20 тысяч рублей. Третье место заняла дама - водитель колонны №3 Ирина Мажорова, получившая 10 тысяч рублей.

- В будущем году мы собираемся провести областной конкурс профессионально мастерства! - обещают на транспортном предприятии.