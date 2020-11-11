В электричке "Тверь-Москва" орудовал карманник, воровавший телефоны

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В электричке "Тверь-Москва" у пассажира из кармана куртки украли два мобильных телефона. С заявлением о краже пострадавший обратился к транспортным полицейским. Ущерб мужчина оценил в 12,5 тысяч рублей.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь оперативно установили подозреваемого в краже. 34-летнего жителя Твери задержали. Телефоны были при нем: полицейские сработали быстро, и сбыть свою добычу карманник не успел.

Выяснилось, что злоумышленник ранее уже был судим за кражу и грабеж. Имущество, принадлежащее заявителю, изъято, возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подозреваемый дал подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.