Цены на ритуальные услуги выросли в Тверской области

Услуги ритуальных компаний подорожали за десять месяцев на 4,6%. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тверьстат рассказал, как подорожали за десять месяцев 2020 года продукты, потребительские товары и услуги в Тверской области. Безусловным лидером роста цен с января по октябрь стал сахарный песок. За десять месяцев цена на него взлетела на 75,9%.

В целом продукты подорожали на 4,4%. Существенно выросли цены на картофель (32,5%), крупы (25,3%), фрукты и цитрусовые (14,6%). Мука, макаронные изделия, консервы (из мяса и овощей), мороженое выросли в цене на 5,2–9,7%. Алкоголь, конфеты, печенье и торты, рыба, творог и хлеб стали дороже на 1,8–4,2 %.

Из непродовольственных товаров быстрее всего росли цены на школьные и письменные принадлежности (9,5%), медикаменты (6,7%), бытовую технику и электротовары (6,4%). Цены на санаторно-оздоровительные услуги взлетели на 45,4%. На медицинские услуги - на 5%. Услуги ритуальных компаний подорожали на 4,6%.