Ночью в Твери сожгли иномарку

В Твери подожгли иномарку Фото: Ольга Крыльцова

Сообщение о возгорании автомобиля "Рено Логан", припаркованного у дома №2/26 на Комсомольском проспекте в Твери, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области ночью, 11 ноября.

На место выехали спасатели ПСЧ-3. - В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек, поврежден капот, передний бампер и салон. Причина пожара – поджог, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Ущерб устанавливается.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области. - Причастные к произошедшему лица устанавливаются.