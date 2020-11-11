Пилоты Ан-22 "Антей" совершенствовали навыки полета в Тверской области

Пилоты отрабатывали навыки полета при низкой облачности Фото: Миноброны России (скрин видео)

Экипаж самого большого в мире турбовинтового транспортного самолета Ан-22 "Антей" провел учебно-тренировочные полеты на аэродроме Мигалово в Тверской области.

Пилоты совершенствовали действия при различных нештатных ситуациях в воздухе. В частности, отработали действия при отказе двигателя и посадка самолета с уходом на второй круг.

А также, продемонтрировали навыки полета при низкой облачности.

Видео опубликовано в группе "Минобороны России".