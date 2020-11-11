11 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 183 человека

В регионе подтверждено 183 случая коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 11 ноября, еще 183 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 11454 человека.
4447 остаются под наблюдением медиков, 342 (+3) умерли, 6565 (+112) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3745 (+39)
Конаковский район 795 (+10)
Ржев 781 (+14)
Кимры 725 (+8)
Калининский район 543 (+11)
Торжок 541 (+13)
Вышневолоцкий городской округ 427 (+14)
Лихославльский район 341 (+6)
Торопецкий район 329 (0)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 281685 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 3421.
Графика: ПТО