Во Всероссийской онлайн-экспедиции высоко оценили урок учителя из Тверской области

Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России. Фото: скриншот/moyastrana.ru/lp/online-expedition/

В МИА «Россия сегодня» подвели итоги Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия». она проводилась в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Одним из лучших признано онлайн-занятие учителя немецкого языка Медновской санаторной школы-интерната Елены Копейкиной.

Этот урок был посвящен родному Верхневолжью.

Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России. Эти уроки провели лекторы из 85 субъектов страны.

Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия» проходила с 24 сентября по 1 ноября и объединила более 200 тысяч участников.

Елена Копейкина провела свое онлайн-занятие вместе с директором Медновской санаторной школы-интерната Виталием Солдатовым и ее воспитанниками.

По итогам проекта сформирована образовательная методическая база, состоящая из 85 авторских просветительских уроков о каждом регионе России.