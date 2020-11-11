В Тверской области пьяный мужчина задушил товарища

Мужчина осужден на семь лет за убийство товарища Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области осужден 53-летний житель Осташкова. Мужчина признан виновным в убийстве товарища.

Преступление было совершено 10 марта 2020 года в Осташкове. Мужчины вместе выпивали, когда между ними произошел конфликт. В ходе ссоры осужденный схватил приятеля за воротник и руками сдавил шею.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По решению суда, за убийство осужденный на семь лет отправится в колонию строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.