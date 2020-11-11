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Директора гимназии в Тверской области подозревают в служебном подлоге

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Директора гимназии подозревают в служебном подлоге

Директора гимназии подозревают в служебном подлоге

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратились родители учеников удомельской гимназии № 3 им. О. Г. Макарова.

В ходе прокурорской проверки установлено, что директором образовательного учреждения в период с 1 по 20 сентября 2020 года изготовлено 17 приказов о прибытии в гимназию учеников других школ. Выяснилось, что документы не соответствуют действительности и изготовлены с целью увеличения объема финансирования фонда заработной платы из средств регионального бюджета.

- Указанные заведомо ложные сведения с завышенным количеством учащихся направлены в управление образования администрации Удомельского городского округа, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки Бологовским МСО СУ СК РФ по Тверской области в отношении директора гимназии возбуждено уголовное дело коррупционной направленности по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Криминал