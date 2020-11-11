Следователи расследуют уголовное дело по факту смерти младенца в Твери

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Напомним, тело новорожденного мальчика нашли в Волге, в метре от берега, 10 ноября.

Следственно-оперативная группа в составе руководителя следственного отдела, следователя и криминалистов регионального Следственного комитета и сотрудников УМВД. Изъяты следы и улики, назначен комплекс судебных экспертиз.

Устанавливается лицо, причастное к совершению преступлния. Расследование уголовного дела продолжается.