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Общество

Многодетной матери отказали в семейном капитале в Тверской области

Ситуацию исправило вмешательство прокуратуры
Семён ЛЕГКОВ
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После вмешательства прокуратуры многодетной матери выдали семейный капитал в Тверской области.

После вмешательства прокуратуры многодетной матери выдали семейный капитал в Тверской области.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Бологовском районе, по данным прокурорской проверки, многодетной матери необоснованно отказали в получении маткапитала. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Она – мать троих детей.

Выяснилось, что Центр социальной поддержки населения не привел аргументов – почему женщине не могут выплатить полагающуюся финансовую помощь. В деле разбиралась прокуратура.

Госучреждению, ответственному за выдачу материнского капитала, выдали представление. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Средства семейного капитала многодетная мать получила в полном объеме.