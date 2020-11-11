Собственник может лишиться 190 гектаров земли сельхозназначения в Тверской области

У собственника в Тверской области могут изъять 190 гектаров неиспользуемой земли сельхозназначения. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области/rshn-tver.ru.

В Кесовском сельском поселении Кесовогорского района сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что девять участков в районе деревень Столбово, Поцепы и Ильинское не используются по назначению. Более 190 гектаров потенциальной пашни зарастает сорняками. На нарушителя составят административные протоколы.

Выяснили, что угодья зарастают деревьями, кустарниками и сорняками. В том числе, это береза, ольха, бодяк полевой, дягиль, полынь, пырей ползучий и другое. На нескольких землях заметили борщевик Сосновского.

Собственнику участков, гражданину России, неоднократно выдавали предписания привести земли в нормативное состояние, чтобы использовать по назначению. Но с 2016 года земли не вводятся в сельскохозяйственный оборот.

Теперь нарушителю необходимо распахать участки, или он может их лишиться. По закону земли сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты у собственника, если они более трех лет у него простаивают.