В бюджетных учреждениях Тверской области выявили некачественную молочку

В молоке нашли стерины
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Содержание растительных стеринов установлено специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в продукции, предназначенной для питания в социальных учреждениях Верхневолжья.
Проверку не прошли два образца питьевого молока 3,2%, произведенного в Московской области.
Пробы были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области в реабилитационном центре и общеобразовательной школе.
Полученные результаты направлены в ведомства для принятия мер в отношении производителей молока.