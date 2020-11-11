В бюджетных учреждениях Тверской области выявили некачественную молочку

В молоке нашли стерины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Содержание растительных стеринов установлено специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в продукции, предназначенной для питания в социальных учреждениях Верхневолжья.

Проверку не прошли два образца питьевого молока 3,2%, произведенного в Московской области.

Пробы были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области в реабилитационном центре и общеобразовательной школе.

Полученные результаты направлены в ведомства для принятия мер в отношении производителей молока.