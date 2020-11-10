Онлайн-голосование за "Народного участкового" 2020 продлено до 11 ноября

Народное голосование за лучшего участкового страны продолжается Фото: УМВД России по Тверской области

На портале издательского дома "Комсомольская правда" продолжается голосование за лучшего участкового страны. Прием голосов завершится 11 ноября.

На финальном этапе юбилейного X Всероссийского конкурса "Народный участковый" 2020 Тверскую область представляет капитан полиции, участковый уполномоченный отдела МВД России по Калининскому району Андрей Соловьёв.

Напомним, что от каждого субъекта Российской Федерации в конкурсе принимает участие лишь один участковый.

По данным на 10 ноября наш земляк набрал 9302 голоса.

Победителя определят на основе индекса доверия граждан - результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Проголосовать за участника из Тверской области Андрея Соловьева можно здесь.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза - внедорожника УАЗ "Патриот" состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника - Дня участковых уполномоченных полиции.