Тело новорожденного мальчика нашли на берегу Волги в Твери

По факту обнаружения тела ребенка проводится проверка Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Тело новорожденного ребенка без видимых телесных поврежений было обнаружено вечером, 10 ноября, на берегу Волги в Твери.

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- Руководитель следственного отдела, следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета и сотрудники полиции выехали для осмотра места происшествия, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Опрашиваются очевидцы произошедшего, выясняются все обстоятельства случившегося.

Точная причина смерти младенца будет названа после судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.