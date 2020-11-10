Тело новорожденного мальчика нашли на берегу Волги в Твери

По факту обнаружения тела ребенка проводится проверка
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Тело новорожденного ребенка без видимых телесных поврежений было обнаружено вечером, 10 ноября, на берегу Волги в Твери.
Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
- Руководитель следственного отдела, следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета и сотрудники полиции выехали для осмотра места происшествия, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Опрашиваются очевидцы произошедшего, выясняются все обстоятельства случившегося.
Точная причина смерти младенца будет названа после судебно-медицинской экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.