Тверская область заняла 57 место в рейтинге дорожной аварийности

За девять месяцев 2020 года на дорогах области произошло 234 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверская область оказалась на 57-м месте в рейтинге субъектов РФ по аварийности на дорогах. Составители ранжировали регионы по числу ДТП с пострадавшими на сто тысяч автомобилей (от меньшего к большему).

Рейтинг составили аналитики агентства "Риа Рейтинг" по данным МВД России. Они отмечают, что за исследуемый период, с января по сентябрь 2020 года, количество дорожных аварий, в которых пострадали люди, снизилось в России на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пострадавших также уменьшилось.

В Тверской области количество таких ДТП уменьшилось на 4,6%. За девять месяцев 2020 года на дорогах области произошло 234 таких ДТП на 100 тысяч автомобилей. На каждую сотню тысяч жителей региона пострадали (были ранены или погибли) в авариях 145 человек. И на каждую тысячу пострадавших 79 человек погибли.

Антилидеры по количеству аварий с пострадавшими - Тыва (632 ДТП на 100 тыс. автомобилей), Алтай (323 ДТП) и Владимирская область (315 ДТП). Меньше всего таких дорожных происшествий насчитали в Чечне (44 ДТП на 100 тыс. автомобилей), Свердловской (98 ДТП) и Ростовской (102 ДТП) областях.