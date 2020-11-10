Врачи Минздрава РФ провели совещание с тверскими медиками

Тверскую область посетили врачи Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ. Фото: ПТО

10 ноября в Твери прошло совещание с участием тверских медиков и их коллег из федерального центра, командированных в регион Минздравом РФ. Специалисты обсудили актуальные вопросы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Среди прочего на совещании шла речь об открытии специальных кабинетов, где под диспансерным наблюдением будут находиться пациенты, перенесшие инсульты, инфаркты и другие заболевания. Также врачи поговорили о том, какие коррективы в лечение "сердечников" внесла пандемия коронавируса.

По словам гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ Сергея Бойцова, суть таких регулярных визитов московских специалистов в регионы - в методологическом обеспечении оказания медицинской помощи пациентам.

Бригада докторов из НМИЦ кардиологии побывала 9 ноября в Бежецкой, Ржевской и Вышневолоцкой ЦРБ. Сегодня, 10 ноября, помимо совещания, специалисты работали в Областной больнице, тверском кардиодиспансере, городской больнице №7, а в больнице скорой медицинской помощи.