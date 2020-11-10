Одним из лучших городов для отдыха без жен признали Осташков Тверской области

На Селигере - свобода, а что еще нужно для мужского отдыха! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Город Осташков Тверской области назван в ряду лучших мест для отдыха мужчин без женщин. Таковы результаты опроса, проведенного в соцсетях среди представителей сильного пола.

Опрос организовал портал бронирования недвижимости Твил.ру. Осташков оказался на четвертом месте списка из десяти городов, где лучше всего отдыхать мужской компанией. Конечно, устроить отдых "а-ля поездка в Лас-Вегас" в городке на Селигере не получится. Зато здесь есть сосны, красивейшее озеро, рыбалка и вообще - свобода. Так что выбор мужчин вполне понятен.

Осташков набрал почти 9% голосов. На первом месте списка - Москва и 22,2%, за столицей следуют Санкт-Петербург (17,8%) и Судак (13,3%). Ниже Осташкова расположились Псков, Краснодар, Самара, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск.