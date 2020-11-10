Организаторы незаконной миграции предстанут перед судом в Твери

Обвиняемые организовали нелегальное пребывание 117 мигрантов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех граждан, обвиняемых в организации неаконной миграции на территории региона (ч. 2 статьи 322.1 УК РФ).

Установлено, что организованная группа действовала с февраля 2013 года. Именно тогда 34-летняя жительница Твери вступила в преступный сговор со своими знакомыми, и до 2017 года обеспечивала фиктивное трудоустройство и постановку на миграционный учет иностранцев. Нелегалов регистрировали по 14 адресам в Московском районе Твери.

Таким образом злоумышленники организовали незаконную миграцию в Российскую Федерацию и незаконное пребывание на территории страны 117 иностранных граждан, заработав при этом 585 тысяч рублей.

Уголовное дело, с обвинительным заключением прокурора, направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.