Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Тверской области Фото: архив "КП"

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Осташковский" установили местонахождение мужчины, находившегося в федеральном розыске.

29-летний гражданин подозревается в совершении на территории Тверской области преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Фигуранта искали несколько месяцев. Все это время он скрывался в Химках Московской области, менял мобильные телефоны и сим-карты.

Сам злоумышленник пояснил, что был на заработках.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Ведется следствие.