Пропавший в Старице подросток найден в Твери

Пропавший подросток найден в Твери Фото: Евгения ГУСЕВА

Пропавший в Старице 17-летний Никита Силаев найден в Твери.

Напомним, подростка искали с 6 ноября. Он ушел из дома и не вернулся. Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего.

Пропавшего искали следователи, полицейские и волонтеры.

С молодым человеком уже побеседовал следователь. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.