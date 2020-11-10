Пропавший в Старице подросток найден в Твери

Пропавший подросток найден в Твери
Фото: Евгения ГУСЕВА
Пропавший в Старице 17-летний Никита Силаев найден в Твери.
Напомним, подростка искали с 6 ноября. Он ушел из дома и не вернулся. Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего.
Пропавшего искали следователи, полицейские и волонтеры.
С молодым человеком уже побеседовал следователь. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.