В Тверской области обеспечат бесплатным питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому

В областном правительстве принято решение о введении еще одной меры поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: ПТО

На заседании правительства Тверской области решено, что бесплатным питанием наряду с другими категориями школьников будут обеспечены также дети-инвалиды, обучающиеся на дому или дистанционно.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, бесплатным питанием должны быть обеспечены все категории детей с инвалидностью, независимо от того, обучаются они в школах или на дому.

Таким образом, дети с ограничениями по здоровью будут получать положенные школьникам бесплатные продуктовые наборы в соответствии с возрастом и всеми требованиями СанПиН.

Кроме того, как и раньше, бесплатное питание предоставляется ребятам с инвалидностью, которые учатся в школах или колледжах, а также детям-сиротам дошкольного и школьного возраста.

Эта мера поддержки распространяется и на студентов колледжей. При этом студенты могут по желанию заменить продукты на денежную компенсацию.