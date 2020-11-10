В Тверской области браконьер подстрелил лося

Ущерб от добычи лося составил 240 000 рублей Фото: архив "КП"

В незаконной охоте обвиняется житель Фировского района Тверской области.

По версии предварительного следствия, обвиняемый в лесах Вышневолоцкого городского округа, не имея разрешения на охоту, из охотничьего ружья модели "ИЖ-27Е" подстрелил лося.

В результате государству в лице Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области причинен ущерб в размере 240 000 рублей. Ущерб браконьер возместил.

Уголовное дело направлено в Вышневолоцкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.