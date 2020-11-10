Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов тверского УМВД

Игорь Руденя пожелал тверским сотрудникам и ветеранам правоохранительных органов здоровья и благополучия. Фото: ПТО

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Тверских полицейских с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В этот день мы чествуем мужественных и смелых людей, которые ежедневно стоят на страже правопорядка и законности нашей страны. Сотрудники органов внутренних дел Верхневолжья всегда отличаются высокой профессиональной подготовкой, слаженностью и сплоченностью в работе, верностью своему профессиональному долгу, - отмечено в поздравлении губернатора.

Игорь Руденя адресовал отдельные слова благодарности ветеранам правоохранительных органов нашего региона за службу Родине:

- Равняясь на ваш пример, новые поколения сотрудников органов внутренних дел достойно решают служебные задачи.