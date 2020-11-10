10 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 185 человек

В Тверской области подтверждено 185 новых случаев
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 10 ноября, еще 185 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 11271 человека.
4379 остаются под наблюдением медиков (+70), 339 (0) умерли, 6553 (+115) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3706 (+52)
Конаковский район 785 (+20)
Ржев 767 (+12)
Кимры 717 (+7)
Калининский район 532 (+12)
Торжок 528 (+16)
Вышневолоцкий городской округ 413 (+15)
Лихославльский район 335 (+6)
Торопецкий район 329 (+4)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 278 264 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 3828.
Графика: ПТО