10 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 185 человек

В Тверской области подтверждено 185 новых случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 10 ноября, еще 185 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 11271 человека.

4379 остаются под наблюдением медиков (+70), 339 (0) умерли, 6553 (+115) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3706 (+52)

Конаковский район 785 (+20)

Ржев 767 (+12)

Кимры 717 (+7)

Калининский район 532 (+12)

Торжок 528 (+16)

Вышневолоцкий городской округ 413 (+15)

Лихославльский район 335 (+6)

Торопецкий район 329 (+4)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 278 264 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 3828.