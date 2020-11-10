Мужчину из Тверской области обвиняют в пособничестве террористам

В Твери будут судить пособника террористов. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным следствия, со 2 апреля по 17 мая 2016 года молодой человек, находясь в Твери, общался в соцсетях с сирийцем, членом международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой в Российской Федерации. Как уточняют сотрудники правоохранительных органов, в беседе террорист попросил жителя областного центра в содействии. И тот поддался на влияние экстремиста.

21-летнего жителя Твери удалось задержать в городе Вязьма Смоленской области. По новому месту жительства уроженца Таджикистана выехали следователи и сотрудники ФСБ. Злоумышленника задержали и допросили.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела по поводу пособничества террористам продолжается. Выясняют все обстоятельства сотрудничества с экстремистами.