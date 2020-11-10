Недалеко от рыбацкой гостиницы в Тверской области выловили военный снаряд

Военный снаряд обезврежен Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

9 ноября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе рыбацкой гостинницы "Усть-Вазуза" Зубцовского района обезврежен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

75-мм артиллерийский снаряд нашли в водоеме.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает гражданам, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".