Около полутора десятка автомобилей столкнулись на мосту через Волгу в Тверской области

В Тверской области на мосту в Ржеве предположительно из-за обледенения на дороге попали в аварию порядка 15 автомобилей. Фото: группа в соцсетях «Быль нового Ржева» – ВК/newrzhev.

В соцсетях появилась информация, подтверждённая фотографиями, о массовом ДТП на Новом мосту в Ржеве. Врезались порядка 15 автомобилей. Авторы поста предполагают, что сначала на дороге, покрытой наледью, столкнулись две легковушки «Нива» и «Лада», а затем и остальные участники движения.

В 08:42 сообщали, что движение по мосту перекрыто. Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники ГИБДД, присутствует глава Ржева Роман Крылов.

Спецмашины начали посыпать проезжую часть противогололедной смесью.