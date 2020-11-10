17-летнего Никиту Силаева ищут в Тверской области

Никита Силаев пропал 6 ноября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего жителя Старицы Никиты Александровича Силаева.

17-летний подросток ушел из дома днем 6 ноября и до сих пор не вернулся.

Пропавшего ищут следователи, полиция и волонтеры. На поиск несовершеннолетнего ориентированы сотрудники правоохранительных органов иных районов Тверской области.

Всех, кому известно о местонахождении подростка, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.