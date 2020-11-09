В Твери стартовала акция для автомобилистов "Спасибо, что пропустил!" Фото: ПТО

В Тверской области компания-оператор "Транспорт Верхневолжья" совместно с перевозчиком Верхневолжским АТП запустили социальную кампанию "Спасибо, что пропустил!". Она направлена на формирование уважительного отношения автомобилистов к общественному транспорту, в частности, к автобусам.

В рамках акции водители автобусов призывают водителей автомобилей соблюдать правила дорожного движения и пропускать общественный транспорт. Увидеть рекламу можно на остановках, рекламных щитах, по телевизору и в соцсетях.

В кампании приняли участие сотрудники Верхневолжского АТП: Николай Халяпин и Елена Круглова из первой колонны; Анна Лашина, Роман Лебедев и Елена Смирнова из третьей колонны; Сергей Оленев, Ольга Никитина, Людмила Кононова, Влад Хрищев и Михаил Никитин из четвертой колонны.

По статистике, с введением новой транспортной модели в 2020 году на 30% сократилось число ДТП с участием общественного транспорта по сравнению с этим же периодом прошлого года.

По мнению губернатора Игоря Рудени, внедрение новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе - знаковый проект, направленный на повышение культуры пассажирских перевозок.