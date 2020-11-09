Пропавшую в Тверской области девушку нашли в Кирове

Пропавшую жительницу Твери нашли в Кирове Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Пропавшую 17-летнюю жительницу Твери нашли в Кирове. Об этом 9 ноября сообщил следственный комитет.

По факту пропажи несовершеннолетней Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка. С 3 ноября о ней ничего не было известно.

На поиск девушки были ориентированы сотрудники правоохранительных органов иных субъектов Российской Федерации.

- В ближайшее время следователем будут установлены все обстоятельства безвестного отсутствия несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.