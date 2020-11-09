Тверские активисты ОНФ сообщили в прокуратуру о заброшенных аварийных зданиях в Вышнем Волочке

Активисты тверского ОНФ обратились в прокуратуру по поводу заброшенных зданий. Фото: сайт Тверского отделения ОНФ/onf.ru.

В Вышнем Волочке активисты тверского отделения «Общероссийского народного фронта» обнаружили пять зданий в аварийном состоянии. Дома находятся на улицах Бориса Зайцева, Артюхиной, Подбельского и в микрорайоне Вышневолоцкая. По поводу их состояния общественники обратились в областную прокуратуру.

Один из наиболее опасных объектов, как считают активисты ОНФ, дом быта. Четырехэтажная заброшка с выбитыми окнами и дверями стоит вплотную к жилому многоэтажному дому. В пустующем здании неоднократно случались пожары и рушились части конструкции.

– Все эти здания опасны для здоровья и жизни людей, особенно для подростков, которые из любопытства могут проникать на объекты. Мы понимаем, что снос и консервация домов - это затраты. Кроме того, некоторые из зданий являются памятниками культурного наследия, что осложняет ситуацию, но все же власти должны принять меры, так как дальнейшее попустительство может привести к трагедии, – считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Тверской области Евгений Калекин.

Мониторинг потенциально опасных зданий и сооружений, которые подлежат сносу или консервации, активисты ОНФ запустили осенью этого года. Каждый житель региона может написать о таких объектах на электронную почту тверского ОНФ: 69region@onf.ru. В письме необходимо указать точный адрес. Кроме того, требуется приложить снимок.