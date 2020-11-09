Бешеного кота нашли в скотомогильнике в Тверской области

Очередной случай бешенства выявлен у кошки
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Очередной случай бешенства специалисты Тверской межобластной ветлаборатории выявили в патологическом материале кота. Животное было обнаружено в скотомогильнике одного из хозяйств Кесовогорского района.
Диагностические исследования проводились в соответствии с заявками Управления Россельхознадзора по Тверской области и ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии".
Полученные результаты направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.