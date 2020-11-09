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Бешеного кота нашли в скотомогильнике в Тверской области

Очередной случай заболевания выявлен в Кесовогорском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Очередной случай бешенства выявлен у кошки

Очередной случай бешенства выявлен у кошки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередной случай бешенства специалисты Тверской межобластной ветлаборатории выявили в патологическом материале кота. Животное было обнаружено в скотомогильнике одного из хозяйств Кесовогорского района.

Диагностические исследования проводились в соответствии с заявками Управления Россельхознадзора по Тверской области и ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии".

Полученные результаты направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.