Бешеного кота нашли в скотомогильнике в Тверской области

Очередной случай бешенства выявлен у кошки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередной случай бешенства специалисты Тверской межобластной ветлаборатории выявили в патологическом материале кота. Животное было обнаружено в скотомогильнике одного из хозяйств Кесовогорского района.

Диагностические исследования проводились в соответствии с заявками Управления Россельхознадзора по Тверской области и ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии".

Полученные результаты направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.