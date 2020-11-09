Начнется литургия поздним вечером пятницы, 13 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночную литургию для молодежи отслужат в соборе Александра Невского Твери в ночь с 13 на 14 ноября.

Возглавит службу настоятель собора святого благоверного князя Александра Невского, председатель Епархиального отдела по делам молодежи Тверской епархии иерей Кирилл Алексеев. В литургии примет участие Молодежный епархиальный хор.

Собор Александра Невского находится на Привокзальной площади. Начнется литургия поздним вечером пятницы, 13 ноября, в 23:40.

- Предлагаем всем разделить с нами радость молитвенного общения, - приглашает пресс-служба Тверского епархиального отдела по делам молодежи.