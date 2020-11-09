Ефим Беренштейн прочтет в Твери лекцию к 135-летию поэта Велимира Хлебникова

Ефим Беренштейн. Фото: tverlib.ru

Поэт, филолог, культуролог, доцент кафедры философии и теории культуры ТвГУ Ефим Беренштейн прочитает в Твери лекцию о самобытном поэте, ярком представителе авангарда – Велимире Хлебникове.

Увы, при жизни талант Хлебникова был недооценен - слишком сложны его стихи оказались для современников. Всенародная слава и почитание пришли к Велимиру Хлебникову лишь после его кончины. О его таланте и неординарной судьбе писали аналитические статьи, молодые поэты равнялись на него, как на учителя. Хлебников был признан человеком, во многом определившим дальнейшее развитие русской культуры.

Лекция о Велимире Хлебникове состоится в Славянском зале библиотеки имени Горького 11 ноября (среда) в 18:00. До 25 ноября в холле 3 этажа «Горьковки» также работает выставка «Стать звонким вестником добра», посвященная поэту.