В Твери «закладчики» из Средней Азии планировали продать крупную партию сильнодействующего наркотика

В Твери будут судить двух «закладчиков» из Средней Азии. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери полиция задержала двух гостей из Средней Азии, женщину 29 лет и мужчину 30 лет, которых подозревали в сбыте наркотиков. Во время обысков при себе у них нашли 18 свёртков с 50 граммами белого порошка. Экспертиза показала, что это сильнодействующий полусинтетический опиоидный наркотик.

Количество запрещенного средства относится к крупной партии. Наркотик, как сообщают оперативники, подозреваемые планировали распространять по городу в виде «закладок».

По совокупности статей уголовного кодекса злоумышленника грозит до двух десятков лет за решеткой. Следствие продолжается.