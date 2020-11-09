Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Твери «закладчики» из Средней Азии планировали продать крупную партию сильнодействующего наркотика

Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы
Семён ЛЕГКОВ
КомментироватьОставить комментарий
В Твери будут судить двух «закладчиков» из Средней Азии.

В Твери будут судить двух «закладчиков» из Средней Азии.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери полиция задержала двух гостей из Средней Азии, женщину 29 лет и мужчину 30 лет, которых подозревали в сбыте наркотиков. Во время обысков при себе у них нашли 18 свёртков с 50 граммами белого порошка. Экспертиза показала, что это сильнодействующий полусинтетический опиоидный наркотик.

Количество запрещенного средства относится к крупной партии. Наркотик, как сообщают оперативники, подозреваемые планировали распространять по городу в виде «закладок».

По совокупности статей уголовного кодекса злоумышленника грозит до двух десятков лет за решеткой. Следствие продолжается.

У преступников нашли при себе 50 граммов опиоидного наркотика. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мввд.рф.

У преступников нашли при себе 50 граммов опиоидного наркотика. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мввд.рф.

Криминал