С 9 ноября дороги Тверской области перевели на зимнее содержание

Дороги Тверской области перевели на зимнее содержание Фото: Виктория ЖУКОВА

C 9 ноября 2020 года региональные автодороги перевели на зимнее содержание: улицы и трассы будут чистить от снега и обрабатывать противогололедными материалами.

- Важно обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности, – считает губернатор Игорь Руденя.

За содержание региональных дорог, в рамках госконтрактов, отвечают восемь дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП "Торжокское ДРСУ", ООО "Дорсервис", ООО "Калязинское ДРСУ", АО "Рамешковское ДРСУ", ГУП "Бологовское ДРСУ", АО "Торопецкое ДРСУ", ООО "Прогресс", ООО "Бежецкая дорожная компания".

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области работает круглосуточная диспетчерская служба, куда можно сообщать о затруднении движения транспорта по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.