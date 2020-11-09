В Твери отремонтировали девять "Улиц Победы"

Отремонтированные объекты проверяет комиссия Фото: администрация Твери

В Твери в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне завершилась акция "Улицы Победы", в рамках которой по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были отремонтированы улицы, названия которых связаны с военными историческими событиями и именами.

В список вошли девять объектов: улицы Веселова, Ротмистрова, Тамары Ильиной, Громова, Константина Заслонова, Карбышева, Кирьянова, Евгения Пичугина и Лизы Чайкиной.

К настоящему моменту ремонт на всех объектах полностью завершён. Семь из них проинспектировала комиссия, подрядчики устраняют выявленные недоработки. В ближайшую неделю будет проведена приемка улиц Тамары Ильиной и Лизы Чайкиной.

Всего в 2020 году в Твери отремонтировано 46 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью более 61,5 километра. Они еще проходят этапы приёмки рабочей и межведомственной комиссиями.