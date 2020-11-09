Житель Тверской области осужден за "смертельное" ДТП

Подсудимый получил четыре года колонии-поселения Фото: архив "КП"

Торжокский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Кувшиново. Мужчина признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Установлено, что вечером, 10 мая 2019 года, проезжая на автомобиле по улице Советской в Кувшинове, он столкнулся с мопедом и скрылся.

В результате пассажирка мопеда получила смертельные травмы.

Приговором суда подсудимый получил четыре года колонии-поселения и лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.

В счет компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 800 000 рублей в пользу отца погибшей девушки.

Приговор не вступил в законную силу.