Минздрав направил бригаду кардиологов в Тверскую область

Сегодня прибывшие медики консультируют коллег из Бежецкой, Ржевской и Вышневолоцкой ЦРБ, а 10 ноября продолжат работу в ОКБ и еще ряде медцчреждений Твери. Фото: ПТО

В Верхневолжье прибыли врачи-кардиологи из Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России.

Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, 9 ноября они проводят консультации коллег из Бежецкой, Ржевской и Вышневолоцкой ЦРБ.

- Мы благодарны специалистам федерального Минздрава за оказание подобного рода мероприятий. Мнение и огромный опыт коллег имеет для наших медицинских сотрудников и пациентов неоценимое значение, - прокомментировала главврач Вышневолоцкой ЦРБ Алла Радайкина.

Она также отметила, что по каждому сложному случаю вышневолоцкие медики могут получить консультации коллег из Твери по видеосвязи.

10 ноября группы медиков продолжат работу в Областной клинической больнице, Областном клиническом кардиологическом диспансере, горбольнице №7, поликлинике № 1 Твери, а также в кардиологическом и терапевтическом отделениях больницы скорой медицинской помощи.

Областной Минздрав также сообщил, что скоро в наш регион также приедут федеральные медики для оказания помощи в лечении коронавирусных больных.