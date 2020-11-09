В Твери снова собралась пробка у Горбатого моста

Пробка на Горьатке из-за ремонта путепровода Фото: Елена Дегтярева

В районе Горбатого моста в Заволжском районе Твери 9 ноября вновь образовалась большая пробка. Затор начинается от 7-й больницы. Автомобили стоят плотными рядами. Водители пытаются не пускать тех, кто стремится объехать пробку по обочине.

Напомним, что в пробке Заволжье стояло и в выходные. Виной тому ремонтные работы на Горбатом мосту. Там организовано реверсивное движение.

Водителям стоит проявить внимание и осторожность при проезде данного участка. А также с запасом рассчитывать время в пути.