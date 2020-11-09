В Тверской области развернут еще 141 койку для больных коронавирусом

В регионе увеличивают количество коек в инфекционных госпиталях. Фото: ПТО

141 дополнительная койка для больных коронавирусом будет введена в Зубцовской и Кашинской центральных районных больницах. После этого госпитальный фонд в регионе достигнет 1736 единиц.

Как отмечал губернатор Игорь Руденя, сейчас важно ежедневно наращивать возможности региональной системы здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний.

По информации областного правительства, госпитальный фонд в Верхневолжье может быть увеличен до 2626 коек.

В медучреждениях региона сейчас насчитывается 399 аппаратов ИВЛ. Для диагностики COVID-19 используются компьютерные томографы в Областной клинической больнице, ГКБ № 6 Твери, Бежецкой, Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой, Нелидовской ЦРБ. Ведется работа по приобретению и установке еще двух аппаратов в Конаковской ЦРБ и Клинической больнице скорой медицинской помощи.

Кроме того, создается центр консультирования для врачей инфекционных госпиталей. На связи с медиками в режиме онлайн будут находиться специалисты ОКБ.